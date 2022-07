Vacinação começa nesta sexta-feira e vai até o domingo, dia 23 - Divulgação

Publicado 14/07/2022 14:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (14), o início da vacinação de crianças menores de 5 anos contra covid-19 na cidade. O calendário começa a nesta sexta e vai imunizar os pequenos de 4 e 3 anos com o imunizante CoronaVac.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as crianças de 4 anos receberão a dose desta sexta-feira até a próxima terça, dia 19. A partir da próxima quarta-feira (20), será a vez dos pequenos com 3 anos. A faixa etária vai até o dia 22 de julho e terá ainda um dia de repescagem.

O esquema vacinal das crianças será igual ao praticado pelas demais faixas etárias, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A imunização para crianças 5 anos em diante e para as demais faixas etárias segue sendo realizada nos postos da rede municipal.

Autorização da Anvisa



O início da vacinação para menores de 5 anos com o imunizante chinês CoronaVac foi aprovado pela Anvisa nesta quarta-feira (13). De acordo com o órgão, a vacina é segura e pode ser indicada para as crianças de 3 e 4 anos.