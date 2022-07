Claudio Leite da Silva morreu depois de ter sido atropelado por um carro no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/07/2022 15:04 | Atualizado 14/07/2022 15:23

Rio - O capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correia Passos, condenado a prisão em regime fechado por ter atropelado e matado o ciclista Claudio Leite da Silva, em janeiro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, vai ser expulso da corporação. O pedido de exclusão do militar partiu do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel Leandro Monteiro.

De acordo com Corpo dos Bombeiros, o capitão foi submetido a um Conselho de Justificação interno. Por unanimidade, foi considerado culpado “de reiteradas transgressões que configuram conduta incompatível com a condição de oficial do CBMERJ”.



Ainda conforme posicionamento da corporação, a decisão do Conselho de Justificação segue agora para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observando os prazos estabelecidos pelo Órgão Jurisdicional.





“Sempre repudiamos veementemente todo e qualquer ato criminoso, assim como condutas ilícitas que transgridam as características da profissão de bombeiro militar. Nessa situação não poderia ser diferente. A expulsão do militar só confirma nossa convicção de que esse é o caminho que devemos seguir para continuar realizando bem o que nos cabe: estar a postos, firmes e fortes, para quando a sociedade precisar de nossa corporação a resposta ser imediata e eficiente. Nossa missão é servir à população do Estado, portanto temos mais do que a obrigação de darmos à sociedade uma resposta justa. É isso que a população fluminense espera e merece”, explicou o coronel Leandro Monteiro.