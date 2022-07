Kathlen Romeu morreu após ser atingida por um tiro durante uma operação policial no Complexo do Lins - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2022 16:43

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou os policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano pelo homicídio da jovem Kathlen Romeu, ocorrido no dia 8 de junho de 2021, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a denúncia, os dois policiais atingiram Kathlen ao disparar contra pessoas que estariam vendendo drogas na localidade conhecida como Beco da 14. Eles realizavam patrulhamento de rotina no local e teriam avistado indivíduos em situação que indicava o comércio ilegal de drogas. Sem que percebessem a presença policial, Marcos Salviano e Rodrigo Frias atiraram contra os indivíduos, não havendo qualquer ação que legitimasse a referida agressão.

Os disparos efetuados pelos policiais não atingiram os supostos traficantes, que fugiram, mas, um deles, por erro, atingiu Kathlen Romeu, que estava grávida. No momento da ação ela caminhava com a avó pela Rua Araújo Leitão. O MPRJ chama a atenção pelo fato de os policiais militares terem atirado em direção à rua, que sabiam se tratar de uma via de grande movimento de carros e pessoas.

A promotoria ressalta que apesar de a ação ter sido dirigida a criminosos, eles não ofereciam risco aos policiais ou a terceiros, pois já estavam em fuga. A denúncia ressalta, por fim, que a fundamentação de prévio confronto com traficantes se apresenta como cenário inteiramente dissociado dos elementos probatórios.