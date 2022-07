Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por assassino de militar da Marinha - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/07/2022 10:30 | Atualizado 16/07/2022 10:39

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (15), um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que possam levar ao assassino do 2° Sargento da Marinha Elton Djavan Serra Pinheiro, de 38 anos. Ele foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (11), em um posto de combustíveis, localizado na Rua Goiás, em São João de Meriti, na Baixada.

Segundo a Polícia, o crime aconteceu após ele sair com sua esposa de uma de casa de shows. Equipes do 21° BPM (São João de Meriti) foram acionados às 3h30 até o local. Chegando lá, encontraram o militar caído no chão, com tiros na perna, abdômen e no braço.

Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, Zona Norte do Rio, mas Elton não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi sepultado na última quarta-feira (13) no cemitério de Irajá. O militar deixou mulher e dois filhos.

Segundo a corporação, uma testemunha informou que escutou o barulho dos tiros e se escondeu, e que minutos depois foi ver o que havia acontecido e encontrou o militar ferido. As imagens das câmeras do estabelecimento podem ter registrado o momento da ação, assim como também podem ter identificado os criminosos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso e agentes buscam informações que possam identificar a autoria do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas.

Em caso de informações que possam levar ao assassino de Elton, o Disque Denúncia pede para entrar em contato pelos seguintes canais: Zap do Portal dos Procurados, através dos telefone 98849-6099, ligar para o 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ", ou no site do Portal dos Procurados

31 agentes mortos em 2022

Com a morte de Elton, subiu para 31 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro em 2022. Desse total, 18 eram policiais militares, cinco eram agentes da Polícia Civil, quatro da Marinha, além de um agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), um guarda municipal e um militar da Aeronáutica.