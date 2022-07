Polícia apreende drogas no interior de um veículo em Parada de Lucas, Zona Norte do Rio - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/07/2022 10:44

Rio - Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apreenderam, na noite desta sexta-feira (15), uma grande quantidade de drogas no interior de um veículo em Parada de Lucas, na Zona Norte.

Segundo a corporação, policiais realizavam um patrulhamento na Avenida Washington Luiz, na pista que dá acesso à Avenida Brasil, quando viram um veículo suspeito trafegando pela via. Ao dar a ordem de parada, os suspeitos que ocupavam o automóvel fugiram, abandonando o carro.

Após realizar a revista no interior do veículo, os policiais encontraram as drogas. A quantidade total apreendida, no entanto, não foi informada.

O material foi encaminhado para a 22ªDP (Penha).