Giovanni Quintalla Bezerra, médico anestesista preso em flagrante por estuproReginaldo Pimenta

Publicado 16/07/2022 10:25 | Atualizado 16/07/2022 14:44

Rio - O juiz Luís Gustavo Vasques, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, recebeu a denúncia do Ministério Público contra o anestesista Giovanni Quintella Bezerra. O médico vai responder como réu pelo crime de estupro de vulnerável contra uma mulher que havia acabado de dar à luz, no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart, na tarde de 10 de julho, em São João do Meriti. Segundo a polícia, o número de mulheres que foram identificadas como abusadas pelo anestesista pode chegar a 50.

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido contra mulher grávida e com violação do dever inerente à profissão. Para preservar e resguardar a imagem da vítima foi decretado sigilo no processo. O crime foi filmado pela equipe de enfermagem que, escondeu um celular para confirmar a suspeita, denunciou imediatamente Giovanni à chefia do hospital, que acionou a Polícia Civil. No local, os policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram à delegacia.

Em sua decisão, o juiz destaca que a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os pressupostos legais para o seu recebimento.

“A esse respeito, destaco que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas”, escreveu.

O médico, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva na última terça-feira (12/7), será citado para apresentar defesa no prazo de 10 dias.