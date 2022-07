O suspeito carregava um revólver calibre 38 que foi apreendido pelos policiais - Divulgação

Publicado 16/07/2022 10:44

Rio- Policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) prenderam, na madrugada deste sábado (16), um suspeito de fazer segurança de traficantes que atuam no bairro Aeroporto, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



No momento da prisão, o homem, que não teve a identidade divulgada, usava um colete à prova de balas e carregava um revólver calibre 38, além de um rádio comunicador.



O caso foi registrado na 146ª DP (Guarus).