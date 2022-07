Parque Proletário, na Penha, Zona Norte - Divulgação

Parque Proletário, na Penha, Zona NorteDivulgação

Publicado 16/07/2022 11:50

Rio- A Prefeitura do Rio levará no próximo sábado (23) o programa Favela com Dignidade para o Parque Proletário, na Penha, Zona Norte. Na última sexta-feira (15), mais de 20 secretarias e órgãos públicos realizaram visita técnica para identificar quais melhorias serão realizadas no local.



Para moradores e lideranças comunitárias, os serviços prioritários são a revitalização de praças, limpeza, instalação de placas de sinalização, luz de LED, asfaltamento, entre outros.



A secretária de Ação Comunitária do Rio, Marli Peçanha, também esteve presente na visita técnica. “Estamos aqui para ouvir os moradores. Nossa missão é ampliar a presença da Prefeitura junto a quem mais precisa de visibilidade e, principalmente, dos serviços públicos estruturais”, declarou.



No sábado, serão ofertados serviços como vacinação e orientação sobre gripe, dengue, zika, chikungunya e saúde bucal, orientação para inscrição em vagas de emprego, inclusive para portadores de deficiência; orientações para matrícula escolar, transporte para estacionamento de idosos e atualização do Cadastro Único. Por fim, haverá também atendimento da Ronda Maria da Penha, de combate à violência contra a mulher.