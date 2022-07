Polícia Militar atua no Complexo do Senador Camará e nas comunidades São Leopoldo e Vila Aliança - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/07/2022 07:28 | Atualizado 19/07/2022 08:19

Rio - A Polícia Militar realiza operações, na manhã desta terça-feira (19), em diversos pontos do Rio de Janeiro. Os agentes ocupam o Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste e a comunidade São Leopoldo, na Baixada Fluminense.

No Complexo de Senador Camará, no bairro de mesmo nome, policiais do 14º BPM (Bangu) realizam a ação em conjunto com unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA).

Já na comunidade São Leopoldo, em Belford Roxo, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) atuam na operação, com apoio de equipes do 3º Comando de Policiamento de Área (3ºCPA).

De acordo com a Fogo Cruzado, no fim da madrugada desta terça, tiros foram ouvidos na comunidade Vila Aliança e está ocorrendo uma operação policial no local. Moradores registraram a presença de um blindado nas ruas da região.

Veja o vídeo:

Operação na Vila Aliança TCP em Bangu



Atenção morador pic.twitter.com/Pt6bD2Qvgw — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 19, 2022

Ainda não há registro de prisões, apreensões ou feridos.