Helicóptero sobrevoa a favela da Providência, no Centro do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 27/07/2022 16:12 | Atualizado 27/07/2022 17:15

Rio - Um tiroteio intenso na favela da Providência, no Centro do Rio, afetou a circulação do VLT na tarde desta quarta-feira (27). Segundo a administração do transporte, as linhas 1, 2 e 3 operaram de maneira parcial por questões de segurança pública na região. Por volta das 14h, a circulação foi totalmente reestabelecida.

De acordo com o portal Voz das Comunidades, acontece uma operação policial na comunidade com a presença de blindados e helicóptero. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a movimentação do helicóptero por cima da favela da Providência. Segundo a PM, não houve operação da corporação.

OPERAÇÃO POLICIAL NO MORRO DA PROVIDÊNCIA.

OPERAÇÃO POLICIAL NO MORRO DA PROVIDÊNCIA.

Relatos de tiros, circulação de 2 blindados e helicóptero do BOPE. pic.twitter.com/2wPEp17Xoe — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) July 27, 2022

As linhas afetadas foram:

L1 - Parada dos Navios x Santos Dumont

L2 - Saara x Praça XV

L3 - Santa Rita x Santos Dumont