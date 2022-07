Esta é a terceira vez em menos de seis meses que mesmo bingo clandestino é estourado pela Polícia - Divulgação

Publicado 28/07/2022 09:34

Rio - Agentes da Corregedoria da Polícia Militar estouraram, na noite da última quarta-feira (27), um bingo clandestino no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, após receberem denúncias sobre o funcionamento de uma casa de jogos eletrônicos de azar na Rua Frei Henrique, os agentes foram até o local. Informações davam conta de que a casa divulgava nas redes sociais o seu funcionamento, e que havia a presença de agentes públicos no estabelecimento, o que não foi confirmado, no entanto.

No bingo, foram encontrados 33 apostadores e dois funcionários, além de 73 máquinas caça-níqueis e R$ 9.684 em espécie. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados até a 24ª DP (Piedade).

Terceira vez

Esta é a terceira vez que a PM estourou o bingo clandestino no mesmo local em menos de seis meses. Em março deste ano, os agentes apreenderam 124 máquinas e 42 apostadores. Em junho, policiais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreenderam 72 máquinas caça-níqueis e 27 apostadores, quando foram verificar a existência de uma foragida no interior do bingo, que estava funcionando no mesmo local e endereço.