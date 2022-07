O Teleférico da Providência liga a Praça Américo Brum, no alto do morro, à Central do Brasil e à Gamboa - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 28/07/2022 08:37 | Atualizado 28/07/2022 08:43

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou essa semana a recuperação do teleférico da Providência. A retomada ocorrerá em duas fases, e a primeira já está em andamento: a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) contratou a empresa austríaca Doppelmayr, fabricante do equipamento, para a recuperação e a substituição das partes elétrica e de automação.



No segundo momento vão ocorrer obras de engenharia civil. A CCPar publicou nesta quarta-feira (27) edital para a contratação da empresa responsável pelas intervenções. Serão feitos reparos nas torres metálicas e em todos os componentes das três estações como coberturas, elevadores e acessos.



O serviço na Providência está inoperante desde janeiro de 2017. No fim do ano passado, a prefeitura iniciou estudos para mapear as intervenções necessárias à recuperação e à retomada do modal.



Inaugurado em julho de 2014, o teleférico liga a Praça Américo Brum, no alto do morro, à Central do Brasil e à Gamboa. O equipamento tem capacidade para transportar mil pessoas por hora em cada sentido, em suas 16 gôndolas.

Na estação Gamboa funcionam uma clínica da família e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Em frente à estação Américo Brum será inaugurada uma pista de skate em espaço cedido pela Prefeitura.