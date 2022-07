Sete mil vagas são abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Divulgação

Publicado 28/07/2022 11:05

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) divulgou, nesta quinta-feira (28), a abertura de sete mil vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em unidades na rede. Pessoas com idade a partir de 15 anos já podem se inscrever diretamente na unidade desejada, para retomar ou começar os estudos no Ensino Fundamental, em qualquer dia do ano. Não há prazo final para a inscrição.

Os interessados deve levar documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e uma foto 3x4.

O EJA é destinado à pessoas a partir dos 15 anos completos, e sem limite de idade. Ao todo, 143 escolas municipais oferecem a modalidade. Três destas possuem vagas nos três turnos (manhã, tarde e noite) com ensino semipresencial e EaD (Educação a Distância).

Já a forma presencial do EJA funciona em 140 escolas, com quatro horas diárias, em sua maioria, no turno da noite das 18h às 22h. Algumas unidades oferecem a modalidade no turno diurno. Neste modelo, o estudante recebe a refeição, o uniforme, o Riocard e o material didático. Estas escolas não oferecem o modelo semipresencial nem EAD.

Para saber mais e consultar as opções de escolas disponíveis, os alunos devem acessar a relação de unidades disponíveis no site da SME , ou entrar em contato com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos pelos telefones (21) 2976-2292 ou 2976-2307.

Confira lista por bairros

Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (CREJA): Centro;



1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE): Caju, Cidade Nova, Centro, São Cristóvão, Benfica;

2ª CRE: Botafogo, Catete, Copacabana, Leblon, Tijuca, Maracanã, Grajaú, São Conrado;

3ª CRE: Higienópolis, Riachuelo, Inhaúma, Del Castilho, Rocha, Engenho Novo, Méier, Todos os Santos;

4ª CRE: Ramos, Olaria, Bonsucesso, Manguinhos, Penha Circular, Maré, Brás de Pina, Cordovil, Vigário Geral, Jardim América;

5ª CRE: Vila Kosmos, Vila da Penha, Irajá, Rocha Miranda, Oswaldo Cruz, Marechal Hermes, Cavalcanti, Cascadura, Madureira, Turiaçu;

6ª CRE: Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Pavuna;

7ª CRE: Taquara, Tanque, Praça Seca, Rio das Pedras, Curicica, Barra da Tijuca, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes;

8ª CRE: Bangu, Senador Camará, Vila Aliança, Vila Kennedy, Padre Miguel, Jardim Bangu, Sítio Moura, Realengo;

9ª CRE: Campo Grande, Augusto Vasconcelos, Santa Margarida, Cosmos, Jardim Santana, Nossa Senhora das Graças, Inhoaíba, Benjamin Dumont, Vila Nova;

10ª CRE: Santa Cruz, Paciência, Jesuítas, Sepetiba, Conjunto Urucânia, Palmares, Guaratiba;

11ª CRE: Jardim Guanabara, Tauá, Moneró, Bancários Ilha do Governador.