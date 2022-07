Polícia Militar vai lançar o aplicativo "Rede Mulher" para combater a violência contra a mulher - Foto: Divulgação

Publicado 28/07/2022 20:38 | Atualizado 28/07/2022 20:48

Rio- A Polícia Militar anunciou, nesta quinta-feira (29), durante uma coletiva de imprensa no Palácio Guanabara , em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, a criação de um aplicativo de apoio à mulher vítima da violência. Nele, mulheres assistidas pelo programa Maria da Penha vão poder, discretamente, acionar um botão que vai levar a PM no local que ela estiver.