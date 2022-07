Prisão de Queven da Silva e Silva, 26 anos, acusado de matar a ex-namorada no Centro do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/07/2022 19:06 | Atualizado 28/07/2022 19:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta quinta-feira (28), a prisão preventiva de Queven da Silva e Silva, de 26 anos. Ele é acusado de matar a ex-namorada Sarah Pereira, 24 anos, com 16 tiros dentro de um apartamento na Rua Tadeu Kosciusko, no Centro do Rio. Após a prisão em flagrante na terça-feira, ele confessou o crime na delegacia.

Queven tem um extenso histórico criminal. São mais de dez mandados de prisão e 47 passagens pela polícia por crimes como homicídio, sequestro, roubo e tráfico. A Defesa do acusado requereu a concessão de liberdade provisória. Entretanto, o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese decidiu pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

De acordo com a decisão, a vítima teria sofrido outras agressões ao logo do relacionamento, inclusive já teria levado uma facada na região do pescoço. O magistrado entende que a liberdade do acusado gera "ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos".

Queven e Sarah tinham dois filhos, uma menina de dois meses e outro de 4 anos. Os dois estavam no apartamento no momento do crime e escutaram os disparos. De acordo com familiares, o mais velho está em estado de choque.

O assassinato teria sido motivado por ciúmes. Segundo o TJRJ, a mãe do acusado disse que recebeu mensagens do filho afirmando teria cometido o crime porque "um outro homem estaria com a vítima e que ele não aceitaria traição".