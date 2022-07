Operação de combate ao contrabando brinquedos no Mercadão de Madureira Comerciantes foram levadas para a DECON na Cidade da Policia - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/07/2022 17:23 | Atualizado 28/07/2022 17:25

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (28), a operação "Brinquedo Legal" contra estabelecimentos com materiais infantis piratas no Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a instituição, dez responsáveis por lojas com produtos irregulares foram presos. Além disso, cerca de uma tonelada de produtos impróprios foi apreendida.

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, fiscalizaram 19 estabelecimentos voltados a brinquedos e materiais escolares, que poderiam estar sem autorização do Inmetro e de outros órgãos de fiscalização. Os dez presos foram encaminhados à Decon, localizada na Cidade de Polícia.