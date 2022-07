Contra o policial, havia um mandado de prisão preventiva - Divulgação

Contra o policial, havia um mandado de prisão preventivaDivulgação

Publicado 28/07/2022 22:07

Rio - Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quinta-feira (28), um policial militar, de 41 anos, acusado de estuprar há cinco anos suas duas filhas, atualmente com 14 e 15 anos. De acordo com o Jornal O Globo, o PM, lotado em uma UPP, voltava bêbado da rua e, após a mãe das meninas dormir, ia até seus quartos e as violentava.

Segundo relatos da filha mais velha à polícia, ela teria alegado de que tentou suicídio devido aos traumas sofridos com os abusos sexuais cometidos pelo pai. A adolescente disse que, após dizer ao PM que contaria a parentes sobre os estupros, o policial ameaçou matar as filhas e a mãe das meninas.

Na delegacia, a mãe das jovens esclareceu que realmente tomou conhecimento dos fatos, mas não denunciou o suspeito por medo das consequências. Às duas garotas falaram sobre os abusos à mãe e de que ela só não denunciou, pois havia sido ameaçada de morte.

O policial militar foi preso na UPP onde é lotado e conduzido à DCAV com o auxílio de PMs. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva. Ele ficará preso na Unidade Prisional da corporação.