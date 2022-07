Tempo irá mudar nesta sexta-feira (29), com previsão de chuvas na parte da tarde - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 29/07/2022 09:29

Rio - O tempo deve mudar no Rio a partir desta sexta-feira (29). Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, a passagem de uma frente fria deixará o tempo instável na cidade que trará chuva.

A manhã começou com céu claro a parcialmente nublado. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34°C.

Fim de semana

Para o fim de semana, o tempo irá oscilar na cidade. No sábado (30), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia, podendo ser moderada durante a madrugada. A máxima será de 25°C, e a mínima será de 14°C.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca na orla, que tem previsão de começar às 3h da manhã deste sábado, e término às 9h da manhã de domingo (31). As ondas podem chegar a três metros de altura.

Já para o domingo (31), haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio, com temperatura máxima de 24°C e mínima de 13°C.