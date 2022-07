Publicado 29/07/2022 00:00

O Brasil entra no terceiro mês seguido com aumento de empregos com carteira assinada em junho. O resultado é animador, e precisa ser comemorado. Claro, há muito a se recuperar. Mas já temos empresas no Estado que possuem atualmente mais funcionários do que antes da pandemia.

O tema nos noticiários políticos amanhã será o resultado da nova pesquisa Datafolha. Agora será a hora dos candidatos crescerem e aparecerem. A nós, cabe a missão de estudar. Pesquisas no Brasil tendem a não errar muito, mas os cenários sempre podem mudar.