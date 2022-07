Após ser transferida de hospital, Daiana apresenta quadro de saúde estável - Arquivo pessoal

Após ser transferida de hospital, Daiana apresenta quadro de saúde estávelArquivo pessoal

Publicado 28/07/2022 21:17

Rio- A paciente Daiana Chaves, 36 anos, que acusa o cirurgião Bolivar Guerrero de cárcere privado, terá que passar por mais duas cirurgias para corrigir os procedimentos realizados pelo médico. Ela foi transferida para o Hospital de Bonsucesso no último dia 21. Apesar disso, o estado de saúde dela é estável. A informação foi confirmada pelo advogado da vítima, Ornélio Mota.

Dias após a transferência, no dia 23, Daiana realizou um procedimento que consistiu na retirada dos pontos necrosados embaixo dos seios, realização de curativos na parte superior e inferior do abdômen. De acordo com o advogado, ela vem apresentando uma melhora significativa a cada procedimento.