Peterson é acusado de transportar e introduzir chips e aparelhos de telefonia celular em unidades prisionais Divulgação/SEAP

Publicado 28/07/2022 18:52

Rio- Um policial penal foi preso no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (28) durante uma operação da Secretaria de Administração Penitenciária. Peterson Lopes, 47 anos, é acusado de transportar e introduzir chips e aparelhos de telefonia celular em unidades prisionais.



Ele estava sendo monitorado pela Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário por meio de um trabalho integrado com o Ministério Público. O material de telefonia era negociado com os presos, que utilizavam os celulares para prática de crimes como extorsão mediante falso sequestro.



O policial também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Foram realizadas buscas no local de trabalho, residência e em uma loja de telefonia celular, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde os celulares eram adquiridos.