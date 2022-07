Rio de Janeiro

Cartaz pede denúncias sobre morte de mulher a facadas no Morro dos Prazeres

Portal dos Procurados busca informações sobre crime que vitimou Maria do Carmo Ferreira Carvalho, de 56 anos, encontrada morta com 27 golpes de faca no último domingo

Publicado 29/07/2022 06:58 | Atualizado há 3 horas