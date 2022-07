Pessoas podem denunciar por meio do whatsapp, telefone, site e redes sociais. O anonimato é garantido - Divulgação

Publicado 29/07/2022 06:58 | Atualizado 29/07/2022 07:44

Rio - O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou nesta sexta-feira (29), um cartaz pedindo informações para ajudar das investigações da morte de Maria do Carmo Ferreira Carvalho, de 56 anos, que foi encontrada morta com 27 facadas pelo corpo no Morro dos Prazeres, no bairro de Santa Teresa, na Região Central da cidade.

O crime aconteceu no último domingo (24). Maria do Carmo, natural do Maranhão, morava no Rio havia sete anos e trabalhava como vendedora em uma loja de bijuterias na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Nesta quinta-feira (28), o filho da vítima veio até o Rio de Janeiro para prestar queixa na Delegacia de Homicídios e para liberar o corpo, já que o enterro será em São Luís, no Maranhão.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Agentes da especializada buscam informações e testemunhas que possam ajudar a identificar a autoria do crime.

Somente nesta semana, outras três mulheres foram mortas em diferentes partes do Rio de Janeiro. Elas foram enterradas nesta quarta-feira (27), vítimas de crime de Feminicídio. O número de feminicídios cometidos no estado em 2022 aumentou em relação a 2021. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a julho deste ano foram 57 casos, contra 48 neste mesmo período. O aumento é de 19%

Serviço:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie: procurados.org.br/contato

Em todas as plataformas digitais, o anonimato do denunciante é garantido.