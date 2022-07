Publicado 28/07/2022 17:24

Rio - O técnico gasista Jackson Gonçalves dos Santos, de 42 anos, que estava desaparecido há quatro dias, foi localizado nesta quinta-feira (28) e já está com a família. Segundo informações passadas por parentes da vítima, ele vinha sendo mantido refém por criminosos que tentavam sacar dinheiro por meio de aplicativos de banco. O técnico foi solto na Linha Vermelha.

"Ele sofreu todo tipo de abuso psicológico. Arma na cabeça e ameaça de morte a todo momento. Diziam que iriam acabar com ele, mas acho que a repercussão fez eles desistirem de fazer algo pior", disse uma parente de Jackson.

Segundo a parente, Jackson foi à Cidade da Polícia nesta quinta-feira para prestar esclarecimentos. "Ele está bem. Está descansando na casa dele. Estamos muito aliviados de saber que ele voltou para casa bem", concluiu. A familiar acredita ainda que ele só foi liberto por conta da repercussão do caso.

Jackson estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para trabalhar e, em dado momento, parou de responder às mensagens de sua mulher.

Segundo o rastreador do veículo usado pelo técnico, ele havia realizado um atendimento a serviço da empresa na Avenida Epitácio Pessoa, Zona Sul do Rio, e estava retornando para o galpão do trabalho, em São Cristóvão, na Zona Norte.

A última localização, registrada pelo GPS do carro indicava que o veículo ficou parado por três horas no Complexo da Maré e depois foi localizado pela última vez por volta das 22h na Curva Chico Anysio, em Jacarepaguá. O técnico usava um macacão azul escuro quando desapareceu.