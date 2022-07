Irmã do PM Washington Luís Neves também estará presente na homenagem - Divulgação

Publicado 28/07/2022 17:02 | Atualizado 28/07/2022 17:10

Rio - O Rio de Paz colocará, nesta sexta-feira (28), três novas placas no memorial com nomes de crianças mortas por balas perdidas e PMs assassinados, localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. Lídia Costa, viúva do PM Bruno de Paula Costa, morto durante a operação no Complexo do Alemão , participará da homenagem.

As outras duas placas são do PM Paulo Zélio Fernandes Taveira, assassinado em Nilópolis durante patrulhamento na cidade, e a menina Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos, morta por bala perdida , em Itaguaí. Os três morreram no último dia 21.Além de Lídia Costa, a irmã do PM Washington Luís Neves, Ana Paula Neves, também estará presente ao ato. A placa com o nome dele já foi colocada no memorial. Ele morreu no dia 5 de março deste ano, após ficar 8 meses internado depois de ser atropelado por criminosos durante abordagem na Rodovia Rio-Magé, na Baixada Fluminense.