Sancinho foi preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira - Divulgação/PRF

Publicado 28/07/2022 16:29 | Atualizado 28/07/2022 16:44

Rio- Um homem, conhecido como Sancinho, acusado de chefiar o tráfico no Rio Grande do Norte foi preso nesta quinta-feira (28), no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O acusado exercia a liderança do Sindicato do Crime do RH que mantém forte envolvimento com a maior facção do estado do Rio. Ele estava foragido.

De acordo com as investigações, ele também estava intimamente ligado a crimes realizados pelo Novo Cangaço, associação criminosa responsável por ataques e roubos a bancos em vários estados do país. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente a policiais civis da 5ª DP (Centro) coordenados pelo Delegado Gustavo de Castro e com intercâmbio de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (DEICOR), que cumpriram um mandado de prisão expedido contra Sancinho pelo crime de tráfico de drogas.

O acusado havia se mudado recentemente para o estado do Rio e assumiu para si e toda sua família novas identidades, tendo inclusive tirado carteira de habilitação (CNH) com documentos falsos. Ele estava sendo monitorado e, imediatamente após a expedição do mandado, as equipes se dirigiram até o local de sua residência. Ele resistiu em abrir a porta do apartamento.



Após a entrada, os policiais deram voz de prisão e localizaram uma arma de fogo, calibre 9mm, com 29 munições intactas, as quais Sancinho tentou esconder dentro de um vaso sanitário. Além disso, também foram encontrados documentos falsos com novos nomes e fotos do acusado. Por conta disso, ele também teve prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Sancinho foi preso em 2016 acusado de promover a maior onda de atentados e ataques a estruturas civis e estatais do Rio Grande do Norte, com o objetivo de intimidar o estado após motim de internos em presídios daquela unidade federativa, vindo a ser transferido para o presídio federal de Mossoró, junto a outras lideranças.



Ele possui extensa ficha policial. Responde a processos criminais em Nova Cruz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e latrocínio, sendo o mais violento e perigoso da organização criminosa.

O preso foi encaminhado à 5ª DP (Centro) onde serão cumpridas as formalidades legais.