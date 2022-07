O carro estava em uma garagem alugada quando foi atingido por mais de 100 tiros durante a operação do dia 21 de julho no Complexo do Alemão - Arquivo Pessoal

A dona de casa mora junto com o marido, o autônomo Luiz Antônio de Souza, 51, e os três filhos de 9, 16 e 22 anos na Rua Alvorada, localizada dentro da comunidade. Ela conta que o carro ficava estacionado dentro de uma vaga alugada em uma garagem próxima a casa, e que ele era usado para transporte escolar e o serviço de entregas. A família havia terminado de pagar as parcelas do veículo há cinco meses e no dia da operação não imaginavam que ele poderia ser atingido. Rio- Uma moradora do Complexo do Alemão teve o carro alvejado por mais de 100 tiros durante a operação do último dia 21, que deixou 17 mortos . A dona de casa Katia Cristina da Silva, 40 anos, criou uma vakinha na internet para tentar arrecadar o dinheiro para o conserto, já que o veículo é a principal fonte de renda da família.A dona de casa mora junto com o marido, o autônomo Luiz Antônio de Souza, 51, e os três filhos de 9, 16 e 22 anos na Rua Alvorada, localizada dentro da comunidade. Ela conta que o carro ficava estacionado dentro de uma vaga alugada em uma garagem próxima a casa, e que ele era usado para transporte escolar e o serviço de entregas. A família havia terminado de pagar as parcelas do veículo há cinco meses e no dia da operação não imaginavam que ele poderia ser atingido.

"A gente estava em casa, dormindo, em nenhum momento a gente pensou no carro porque moramos nessa localidade há muitos anos, fomos nascidos e criados aqui, e já tinha muito tempo que não estava tendo operações, já tinha dois anos praticamente, estava bem tranquila a comunidade. Quando foi na quinta, dia 21, ouvimos os primeiros tiros às 5h30, foi quando a gente viu que estava iniciando uma operação, ouvimos barulho de helicóptero e tal e assim em momento nenhum pensamos no carro, até porque ele estava lá, a gente alugava uma garagem para botar ele, não imaginamos que ia pegar tiro ali", afirmou.



Kátia Cristina disse ainda que soube que os tiros tinham atingido o veículo através de um amigo que ligou para ela avisando do ocorrido enquanto ainda acontecia a operação na comunidade.

Moradora do Alemão teve carro atingido por mais de 100 tiros. Ela pede ajuda para realizar o conserto.



"Às 9h30 eu ainda estava em casa e recebi a ligação de um amigo que passou e viu a situação do carro, ele me ligou e perguntou se eu já tinha visto, eu sem entender o que ele estava falando perguntei o que tinha acontecido, foi quando ele falou que meu carro estava uma peneira. Foi um momento de muita tristeza, eu não tinha visto, mas só dele falar eu já fiquei muito nervosa", disse.



A proprietária do veículo disse ainda que não conseguiu ir ver de imediato como estava o automóvel porque uma nova troca de tiro estava acontecendo na comunidade, mas que horas depois foi ver e a sensação foi de profunda tristeza. Ela relata que pagou o carro por quatro anos, com muita dificuldade financeira.