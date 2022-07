O Hospital Municipal Rocha Faria fica em Campo Grande, na Zona Oeste - Victor Hugo Campos

Publicado 28/07/2022 15:38

Rio - O Detran.RJ abriu, nesta quinta-feira (28), um novo posto de identificação civil para recém-nascidos na Maternidade do Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste. Mesmo pais que, por algum motivo, não tiverem a identidade poderão serão atendidos. A novidade comemora o Dia Identificação, celebrado nesta sexta-feira (29), data que marca a emissão da primeira identidade no Brasil, em 1907.



"O novo posto é uma parceria do Detran com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do Rio, com o objetivo de ajudar a erradicar o subregistro civil de nascimentos no estado", explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Quem inaugurou o novo posto foi o bebê Crystiam Andrade, que receberá a carteira de identidade nos próximos dias. Crystiam nasceu prematuro, no último dia 18, e por isso esteve internado. Esta semana ele recebeu alta. A mãe Fabiana Santana não pôde conter a alegria.



"Muito bom poder ir para casa com meu filho, ainda mais com a carteira de identidade solicitada e com a certidão de nascimento. É registro desde os primeiros passos. Se não, depois, teria que ficar rodando com bebê no colo para tirar a identidade e daria muito trabalho", pontou Fabiana, moradora de Cosmos. Ainda no posto do Detran instalado na maternidade, a mãe acompanhou a coleta das digitais do bebê.



"Quando o bebê já recebe a identidade aqui na maternidade, é a garantia de mais segurança. Tanto para a criança quanto para a família. O recém-nascido já estará com possibilidade de um reconhecimento, por exemplo, desde o início da vida", ressaltou o diretor-médico do Hospital Rocha Faria, Ignácio Garcia.



O Rocha Faria realiza em média 405 partos por mês, sendo a segunda maternidade com maior quantidade de nascimentos na cidade e referência para gestações de alto risco na região. São 62 leitos na maternidade e 30 na neonatal.



É possível encontrar outros postos do Detran.RJ em outras maternidades, como no caso da Maternidade Municipal Maria Amélia, no Centro do Rio. O local foi o primeiro a ser escolhido para a retomada da identificação civil de recém-nascidos, em parceria com o município do Rio. A Marina Bulhões, única maternidade pública de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também conta com um posto.