Em 2019, esta mesma garagem pegou fogo em grandes proporçõesReprodução

Publicado 28/07/2022 14:59 | Atualizado 28/07/2022 16:05

Rio – A garagem de ônibus da viação Algarve, que está desativada desde 2016, na avenida Cesário de Melo, em Paciência, Zona Oeste do Rio, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (28). Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, bombeiros do quartel de Santa Cruz foram acionados às 12h10 para conter o fogo. A ocorrência segue em andamento e não houve vítimas no local.

Em 2019, esta mesma garagem pegou fogo em grandes proporções, destruindo 98 ônibus que estavam na garagem desativada da viação. Na época, O fogo começou por volta das 8h e a coluna preta de fumaça podia ser vista de longe.

Cerca de três horas após o início do fogo, ainda não havia aparecido nenhum responsável pela empresa no local e os bombeiros precisaram arrombar o portão para entrar na garagem e conter o incêndio.

