Publicado 28/07/2022 14:43

Rio - Como todo aniversariante do mês de julho, o bairro do Leblon, na Zona Sul, não poderia perder a oportunidade de comemorar a data com uma festa julina. Para celebrar seus 103 anos, 26 restaurantes do corredor gastronômico da Rua Dias Ferreira participarão da festa juliana organizada pela Subprefeitura da Zona Sul e o Polo Gastronômico da região. O evento acontecerá neste sábado (30) e domingo (31), das 12h às 20h.



A festa marca a retomada de eventos a céu aberto da badalada rua carioca, sendo a comemoração a primeira a ser organizada pós-pandemia. Para garantir a celebração, a subprefeitura realizou diversas intervenções no último período, como a remoção de deck irregular e de bancas de jornais, o fechamento de restaurantes sem alvará, nova iluminação, além de intensificações das ações de acolhimento com combate ao trabalho infantil.



"A Rua Dias Ferreira tem um simbolismo muito grande para o Leblon, bairro que fez aniversário essa semana, e para toda a população carioca! A subprefeitura da Zona Sul está sempre em diálogo com o polo gastronômico local para juntos acharmos a melhor forma de realizar eventos nas ruas sem prejudicar a mobilidade urbana e mantendo a conservação da região.", explicou o subprefeito Flávio Valle.



São esperadas dez mil pessoas para o evento. A gastronomia será tradicional, mas com um toque de cada restaurante: com pratos a R$ 35 e drinks a R$ 25, quem for poderá experimentar salsichão de vitelo com dijon, espetinhos de coração e salsa verde, salsicha cipollata, entre outros. DJs e bandas também são aguardados.



O clima de expectativa só aumenta. A festa marca também a reabertura do Boteco Boa Praça, que sofreu com um incêndio em abril deste ano. "Após o difícil período de pandemia e reforma tenho certeza que reabriremos em grande estilo para receber todos os nossos clientes queridos", disse Flavio Sarahyba, dono do estabelecimento.



Na última quarta-feira (27), a história da Rua Dias Ferreira foi eternizada no livro "Uma Rua Chamada Dias Ferreira", de Frederico Mendes e Fernanda Gentil, lançado no Esch Café La Casa del Hebana, que contou com a presença do subprefeito da Zona Sul.