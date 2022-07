Pistola dos assaltantes estava escondida dentro da caixa de marcha de um carro - Divulgação

Pistola dos assaltantes estava escondida dentro da caixa de marcha de um carroDivulgação

Publicado 28/07/2022 12:59

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na última quarta-feira (27), dois homens suspeitos de roubarem um idoso no bairro do Andaraí, Zona Norte do Rio.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pela vítima dizendo ter sido assaltada por duas pessoas em uma moto na Rua Goiânia.

Após buscas na área, os agentes encontraram os dois homens dentro um carro com uma pistola Glock, que estava escondida dentro da caixa de marcha.

A dupla atuava assaltando de moto e depois abandonava o veículo para poder fugir de carro. Eles foram conduzidos para a 19ª DP (Tijuca).