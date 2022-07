Cinco celulares foram apreendidos com homem suspeito de furtar aparelhos no Maracanã - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/07/2022 09:38 | Atualizado 28/07/2022 09:42

Rio - Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) prenderam, nesta quarta-feira (27), um homem com cinco celulares furtados no entorno do estádio do Maracanã, na Zona Norte.

Segundo a corporação, os agentes receberam informações de que um suspeito estaria praticando furtos no entorno do estádio durante a partida entre Flamengo e Athletico Paranaense, que terminou em 0 a 0 , pela Copa do Brasil. Após localizarem o homem, ele foi preso.

Ele foi encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira).