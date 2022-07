Homens eram ligados a grupos de paramilitares que atuam na região da Zona Oeste e Baixada Fluminense - Divulgação

Homens eram ligados a grupos de paramilitares que atuam na região da Zona Oeste e Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 28/07/2022 15:06 | Atualizado 28/07/2022 15:41

Rio - Uma operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), na última quarta-feira (27), prendeu três homens integrantes de grupos de milicianos. Eric Wendel Santos Pires, conhecido como "Dos santos", de 27 anos, e Paulo Ricardo Antão Lima, 32, foram presos na Taquara, Zona Oeste do Rio, em uma região chamada Boiúna. Matheus Silva Moraes, 22, foi preso no município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eles extorquiam comerciantes e moradores das regiões.

De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado titular Thiago Neves, milicianos integrantes do grupo paramilitar chefiado por Erivaldo Jovino da Silva, vulgo “Nem”, estavam extorquindo comerciantes e moradores na Estrada Curumau, na Taquara. Eric e Paulo atuavam nas regiões conhecidas como "Cabeça de Porco", "Invasão", "Malvina", "Curumau" e foram presos logo após receberem uma quantia em dinheiro. Foram apreendidos aparelhos de telefone celular e mais de trezentos reais em espécie com a dupla.Ainda segundo a Polícia Civil, Eric Wendel, vulgo "Dos Santos", já havia sido preso pela Draco, em dezembro de 2021, pelo crime de extorsão, receptação e constituição de milícia privada.O líder do grupo paramilitar, "Nem", foi preso por participar do sequestro de um juiz norte-americano no mês passado, na Zona Sul do Rio. Segundo informações obtidas pela Seção de Inteligência Policial, "Nem" é aliado do miliciano Luis Antônio da Silva Braga, conhecido como "Zinho", que está foragido da justiça.Matheus Silva Moraes foi preso no bairro Pantanal, por extorquir comerciantes e moradores da Estrada do Calundu, situada na divisa dos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias. Ele é integrante de grupo paramilitar que tem como chefe "Baby" e "Da Silva", ambos presos.