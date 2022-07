Média móvel de mortes pela covid no Brasil completa um mês acima de 200 - Reprodução

Publicado 28/07/2022 17:36 | Atualizado 28/07/2022 19:38

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quinta-feira (28), mais 2.408 novos casos e 16 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.442.491 casos e 74.758 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 43%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 57%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,08%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.



Prefeitura autoriza 4ª dose para todos com mais de 18 anos



A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (28), a liberação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para todos os adultos com mais de 18 anos. O segundo reforço é indicado para quem já tomou a primeira dose extra a mais de quatro meses e para todos que não estão com sintomas gripais.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o momento, 1.451.501 pessoas já receberam a 2ª dose de reforço da vacina contra covid-19. O número representa pouco menos de um quarto da população carioca, o que deve aumentar consideravelmente com a ampliação da faixa etária.