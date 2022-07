Macarena ganhou um novo lar e foi morar em um sítio em Teresópolis - Divulgação

Publicado 28/07/2022 18:49

Rio- A cadela Macarena, que era usada por seu antigo tutor para cometer crimes e ameaçar pessoas na Zona Sul do Rio, ganhou um novo lar e foi adotada nesta quarta-feira (27). Ela foi morar junto com o novo dono, Danilo Curvo, em um sítio em Teresópolis, na Região Serrana.

Danilo precisou comparecer na 14ª DP (Leblon) e assinar um documento como seu fiel depositário. Participaram da assinatura a delegada titular, Daniela Terra, e o subsecretário Estadual de Agricultura, Leonardo Pinto.

“Esse auto de depósito coloca a cadela sob os cuidados do senhor Danilo, e a partir de agora ele quem vai tomar conta dela. Esse documento permite a ele a tutela do animal. Só quem pode tirá-la dele é o juiz”, explicou a delegada.



O novo responsável por Macarena muito emocionado contou que ama cães e que ela será muito bem tratada, com toda dignidade que merece. “Eu não a resgatei, ganhei um presente. Quando vi a Maca, acabei me apaixonando e para mim está sendo uma grande alegria. Agradeço a delegada pelo excelente trabalho e por esse presente de Deus. Amor à primeira vista, ela já é nossa”, disse.

A Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar-Animal, que acompanha o caso desde o início, vai participar da adoção da cadela, até a total adaptação dela em seu novo lar.



A Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar-Animal, que acompanha o caso desde o início, vai participar da adoção da cadela, até a total adaptação dela em seu novo lar.

"Nosso papel é acompanhar a adaptação da Macarena com o novo tutor. Vamos observar o bem-estar tanto emocional e físico nesse momento. Sabemos que o início nunca é tão simples, ela estava acostumada com outro ambiente, outro tutor. Vamos fazer esse acompanhamento para garantir que ela vai ficar muito bem", explicou Leonardo.

O caso



Macarena, da raça pastor belga malinois, foi retirada das ruas e do antigo dono após a prisão dele no último fim de semana. Allan Kardec, 42 anos, morador de rua, costumava ficar sempre pelas calçadas dos bairros da Zona Sul, principalmente Jardim Botânico. Estava sendo investigado pela polícia por usar a cadela para roubar e atacar pessoas. Pelo menos cinco pessoas foram vítimas, entre elas uma inspetora da Polícia Civil. Ele tem 15 passagens pela polícia e estava foragido pelo crime de roubo



Macarena, da raça pastor belga malinois, foi retirada das ruas e do antigo dono após a prisão dele no último fim de semana. Allan Kardec, 42 anos, morador de rua, costumava ficar sempre pelas calçadas dos bairros da Zona Sul, principalmente Jardim Botânico. Estava sendo investigado pela polícia por usar a cadela para roubar e atacar pessoas. Pelo menos cinco pessoas foram vítimas, entre elas uma inspetora da Polícia Civil. Ele tem 15 passagens pela polícia e estava foragido pelo crime de roubo

Desde a repercussão do caso na mídia, Macarena passou a ser a cadelinha mais desejada de todas. Pelo menos 150 pessoas entraram em contato para adotá-la

Antes de partir para o novo lar, ela teve um encontro muito especial com Clarissa Huguet, a inspetora da Polícia Civil que quase teve o cão roubado por Allan na praia. Após a tentativa frustrada, ele ordenou que Maca atacasse a policial. Com a notícia da adoção ela fez questão de reencontrar a cadela e se despedir.



"Ela vai ficar feliz agora, vai ser bem cuidada. Por mais que aquele homem gostasse dela, ela vivia em risco. Risco constante. Esse encontro tinha que acontecer para um desfecho tão positivo dessa história", disse Clarissa.