Publicado 30/07/2022 00:00 | Atualizado 31/07/2022 11:43

Falei neste espaço sobre o absurdo de o país não se antecipar para evitar um caos em relação à varíola dos macacos. Falei antes do alerta da OMS. Outros países já contam com vacinas, e nós, novamente atrás, de forma injustificável. Não era necessário esperar as mortes começarem.