Uma das vítimas mostra marcas na pernadivulgação

Publicado 30/07/2022 20:57

Uma semana depois da prisão de Allan Kardec Arêas Santos, de 42 anos, algumas de suas vítimas procuraram a delegacia para denunciar o criminoso que usava uma cadela, chamada Macarena, para cometer assaltos em diversos bairros da Zona Sul do Rio. Allan foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, pelo crime de roubo. Ele tem 15 passagens pela polícia pelos crimes de roubo, lesão corporal, posse e uso de drogas, desacato, violência doméstica e maus-tratos a animais.



Dentre as vítimas está um produtor de cinema de 40 anos, que não se identificou com medo de represália. Ele foi vítima de Allan Kardec em 2020.



"Ele começou a aparecer na Praça Pio XI no Jardim Botânico, e volta e meia o via usando drogas durante o dia, na presença de várias crianças. Certa vez pedi para ele fazer aquilo em outro local, mesmo contrariado, saiu. Não passou muito tempo ele retornou já com o cachorro. Pedi novamente para não usar drogas perto das crianças, quando de repente ele soltou o cachorro que veio direto em minha direção e me mordeu. Tentei chegar perto do Allan e animal não deixou. Ficou nítido o que o cão o defendia, e o mesmo o usava como uma arma", disse.



"Conheço varias pessoas que foram abordadas e intimidadas por ele, davam até dinheiro com medo do animal, um amigo chegou a gravar um vídeo dessa cena. Na época, fui ao hospital, tomei a vacina antirrábica por causa da mordida", completou.



Responsável pelo caso, a delegada Daniela Terra, da 14ª DP, disse que Allan era um velho conhecido das autoridades policiais.



"O autor tinha essa cadela e vivia andando pelas ruas de todos os bairros da zona sul, usava o animal como instrumento para colocar medo nas pessoas e assim cometer crimes. Ele tem passagens na polícia desde 1997, e acabou sendo preso por cometer roubo improprio, que é se utilizar do instrumento, ou seja, a cadela, para conseguir roubar objetos", disse Daniela Terra.



De acordo com a delegada, a cadela embora muito dócil, era treinada a obedecer aos comandos dele para atacar as pessoas.



"A cada ordem dele, Macarena atacava quem ele mandasse. Inclusive atacou dois policiais, um militar e uma civil. Cumprimos o mandado de prisão preventiva. Importante lembrar que representamos também pela busca e apreensão do animal, que está em poder da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal", completou a delegada.



