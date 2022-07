Maria Fernanda - Reprodução

Rio - A atriz Maria Fernanda, de 96 anos, morreu neste sábado (30), devido a uma pneumonia bacteriana. Filha ainda viva da poetisa Cecília Meireles (1901-1964) e do ilustrador português Correia Dias (1892-1935), a artista estava desde terça-feira (26) internada na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio. Ela deixa um filho, Luiz Fernando, fruto de seu relacionamento com o diretor Luiz Gallon.

A informação do falecimento foi confirmada pela unidade de saúde, ao Dia, na manhã deste domingo (31). "A Casa de Saúde São José confirma que no sábado, dia 30 de julho, veio a óbito a atriz Maria Fernanda Meirelles Correia Dias devido a uma pneumonia bacteriana. Maria Fernanda deu entrada no hospital dia 26/07", diz o comunicado.

Maria Fernanda iniciou sua carreira no teatro em 1948, interpretando a personagem Ofélia, na primeira montagem de 'Hamlet', de William Shakespeare, feita no país. A artista deu um show em cima do palco nas peças 'Dorotéia' (1950), de Nelson Rodrigues, e 'Um Bonde Chamado Desejo' (1962), de Tennessee Williams, que lhe rendeu todos os principais prêmios teatrais da época, incluindo o primeiro Moliére de Melhor Atriz (1963).

Entre os outros trabalhos dela no teatro estão: 'Senhor dos Afogados' (1954), 'Verde Que Te Quero Verde' (1960), 'Um Bonde Chamado Desejo' (1962), 'Oito Mulheres' (1962), 'Santa Joana' (1965), 'O Balcão' (1970), 'Senhorita Júlia' (1971), 'Três Irmãs' (1972), 'Vejo um Vulto na Janela', 'Me Acudam que Sou Donzela' (1979), 'Como Agitar Seu Apartamento' (1980), 'E O Vento Não Levou (1984)' e 'A Importância de Ser Perfeito' (2004).

Artista completa, a veterana estreou na televisão em 'Grande Teatro Tupi' (1953). Depois disso, ela atuou nas novelas 'E o Vento Levou' (1956), 'Gabriela' (1975), 'Pai Herói' (1979), 'Dulcinéa Vai à Guerra' (1980), 'Nem Rebeldes, Nem Fiéis' (1981), 'Moinhos de Vento' (1983), 'Dona Beija' (1986) e 'Olho por Olho' (1988).

Além do teatro e televisão, Maria Fernanda também brilhou nas telonas em 'Sempre Resta uma Esperança' (1946), 'Terra Violenta' (1948), 'Luz Apagada' (1953), 'The Americano' (1954), 'Senhora' (1955), 'The Amazon Trader' (1956), 'Tumulto de Paixões' (1958), 'Ovelha Negra', 'Uma Despedida de Solteiro' (1974), 'Fim de Festa' (1978), 'Joana Angélica' (1979), 'Chico Rei' (1985), 'Carlota Joaquina', 'Princesa do Brazil' (1995) e 'O Quinze' (2004).