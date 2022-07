Pastor foi preso por policiais da 43ª DP (Guaratiba) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/07/2022 19:25

Rio - Um pastor acusado de abusar sexualmente da própria filha, de 16, foi preso por policiais civis, neste sábado, 30, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido e foi encontrado dentro de uma igreja do bairro. As informações foram divulgadas pelo jornal O GLOBO.



Em depoimento, uma testemunha disse à polícia que a vítima contou que, em 19 de julho de 2020, o pai a teria chamado para dar aulas de direção. Já dentro do carro, sozinhos, o pastor começou a fazer questionamentos sobre a vida sexual da filha e, em seguida, colocou o pênis para fora.

Ainda segundo a testemunha, O homem pediu para que a própria filha lhe fizesse sexo oral e com medo de que pudesse ser agredida pelo pai, a jovem acabou fazendo.



Contra o pastor havia um mandado de prisão, que foi cumprido por agentes da 43ª Delegacia (Guaratiba). Ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.