Terreno onde grupamento será construído será doado pela prefeitura de BúziosDivulgação

Publicado 29/07/2022 20:27 | Atualizado 29/07/2022 20:45

Rio - Um dos principais destinos turísticos do estado, a cidade de Búzios irá ganhar um novo grupamento do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral dos bombeiros, coronel Leandro Monteiro, nesta sexta-feira.

De acordo com o secretário, a cidade receberá o 30º Grupamento da corporação no estado. O terreno onde o quartel será construído será doada pela prefeitura de Búzios, que ficará responsável pela obra. O Corpo de Bombeiros assumirá apenas a compra de equipamentos e viaturas.

Monteiro explica que Mapa do Turismo Brasileiro indica a importância da cidade como alternativa no estado e daí vem a importância de ampliar a capacidade.

"O novo Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, coloca o município de Armação dos Búzios no topo da lista. Na alta temporada, a população flutuante ultrapassa 300 mil pessoas. Diante desses números, a presença de uma unidade da corporação, exclusiva para a região, torna-se primordial", disse o comandante-geral.

A cidade de Armação dos Búzios é um dos principais destinos turísticos do país, atraindo turistas nacionais e estrangeiros durante o ano todo.