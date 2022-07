Leandro Pereira da Rocha, o Bambu, em foto com John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johny Bravo, chefe do tráfico na Rocinha, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 29/07/2022 19:38 | Atualizado 29/07/2022 19:58

Rio - A Polícia Militar investiga uma grande festa de aniversário para o traficante Leandro Pereira da Rocha, o Bambu, que aconteceu na noite de quinta-feira (28), na Rocinha, Zona Sul do Rio. Entre os convidados estava John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johny Bravo. Os dois são considerados as principais lideranças do tráfico de drogas da favela e são procurados pela Polícia Civil, com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem às suas respectivas prisões.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ostentação, grande estrutura para festa e decoração com o tema basquete e armas. Uma grande queima de fogos foi realizada na última noite como parte das comemorações, que promete se estender até o domingo (31). As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Militar e podem passar por perícia.

Veja os vídeos:

O Setor de Inteligência da PM também monitora a informação de que outras comemorações serão realizadas ao longo do fim de semana. Por meio de nota, a corporação afirmou que "as forças de segurança do Estado trabalham para detectar o paradeiro e prender esses criminosos".



Quem é Bambu da Rocinha?



Leandro Pereira da Rocha é ligado a facção Comando Vermelho (CV) e gerencia pontos de drogas na Rocinha. Bambu responde por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico, dano qualificado, resistência, homicídio qualificado, roubo majorado e crimes do sistema nacional de armas. Além disso, constam três mandados de prisão contra Leandro.

Johny Bravo teria ficado encurralado na operação do Complexo do Alemão



A PM também investiga se Johny Bravo participou do confronto durante a última operação no Complexo do Alemão , que deixou 18 pessoas mortas, entre elas 16 suspeitos e duas vítimas. Contra ele, constam seis mandados de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio.

Johny assumiu a liderança do tráfico de drogas na comunidade após divergências do traficante Rogerinho 157 com o traficante Antônio Bomfim Lopes, o Nem, que está preso. Segundo informações recebidas pelo Portal dos Procurados em 2014, Jhony Bravo teria saído do Brasil e fugido para a Suíça por desavenças com sua quadrilha. Essa não teria sido sua única viagem internacional: Jhony, que fala inglês fluente, viajava frequentemente para o exterior.

Ele também é responsável pela comercialização do "gatonet" (recepção não autorizada do sinal de TV por assinatura), assinaturas de internet e gás encanado. Dentre as cobranças também está a cobrança de aluguel para de R$ 300 para jogar no campo de futebol público no alto do Vidigal.