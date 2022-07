Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio - Arquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Aeroporto Santos Dumont, no Centro do RioArquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 29/07/2022 18:06 | Atualizado 29/07/2022 18:07

Rio – Devido ao registro de ventos fortes na cidade do Rio de Janeiro, diversos voos são cancelados, nesta sexta-feira (29), no Aeroporto Santos Dumont aeroporto. Segundo o Alerta Rio, a cidade entrou em estágio de mobilização desde às 12h40 devido aos registros de ventos moderados a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h).

Para as próximas três horas, a previsão é de chuva moderada devido à aproximação de uma frente fria do estado do Rio de Janeiro. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34°C. Entre 11h e 12h, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (68,8 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (57,4 km/h) O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.