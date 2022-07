Sol deve voltar somente no domingo, mas temperatura segue baixa - Arquivo / Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 29/07/2022 14:29 | Atualizado 29/07/2022 14:45

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 12h40 desta sexta-feira (29) devido aos registros de ventos fortes pela manhã em diversos pontos da cidade, com tendência de intensificação. De acordo com o Alerta Rio, o tempo muda no município a partir de hoje.

Os ventos estarão moderados a fortes, podendo chegar até 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34°C. Entre 11h e 12h, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (68,8 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (57,4 km/h).

Para o fim de semana, o tempo irá oscilar na cidade. No sábado (30), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia, podendo ser moderada durante a madrugada. A máxima será de 25°C, e a mínima será de 14°C.

Para evitar acidentes, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que a população não busque abrigo sob árvores ou coberturas metálicas. Também deve-se evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes, placas de propaganda e árvores, devido ao risco de queda.

O COR alerta ainda que, caso haja queda de árvores, deve-se atentar para o risco de choque elétrico, já que há a possibilidade do rompimento da rede de energia. As recomendações de segurança, elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ, incluem ainda que a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar, deve ser evitada. Também não é indicado ficar próximo a encostas, lugares altos sem proteção, mirantes e precipícios.



O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Atualizações da previsão do tempo podem ser acompanhadas pelo twitter e no aplicativo COR.Rio, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS.

RECOMENDAÇÕES:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios)

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).