Regiane foi presa em um clínica clandestina em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 29/07/2022 14:35

Rio - Uma mulher, identificada como Regiane Soares de Oliveira, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (28) em uma clínica clandestina em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ela é suspeita de fingir ser biomédica e atender diversos pacientes. De acordo com a Polícia Civil, Regiane usava o número de registro de um homem, que se encontra suspenso. Os agentes também apreenderam diversos materiais e substâncias.

Além de atuar com procedimentos estéticos, a suspeita também teria assinado o contrato de estágio para estudantes de uma universidade. Com o apoio da Anvisa, os agentes da 35ª DP (Campo Grande) também encontraram medicamentos de uso proibido no local descrito como insalubre e sem higiene. No momento da prisão, uma cliente se preparava para a realização de um procedimento estético.

Regiane foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande) e pode responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento, exercício irregular da profissão, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins Terapêuticos ou medicinais e por crime contra o consumo.