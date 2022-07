Letícia morreu dentro do carro enquanto estava a caminho do trabalho - Rede Social

O PM era lotado da UPP Parque Proletário. De acordo com a Polícia Militar, a investigação do caso está a cargo da Polícia Civil e a Corregedoria da Corporação colabora integralmente com a averiguação, além de ter instaurado um procedimento interno. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o caso. Rio- O policial militar apontado como autor dos disparos que atingiram Letícia Marinho Sales , 50 anos, durante a operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, foi afastado da corporação. A ação ocorreu no último dia 21, e deixou 17 mortos O PM era lotado da UPP Parque Proletário. De acordo com a Polícia Militar, a investigação do caso está a cargo da Polícia Civil e a Corregedoria da Corporação colabora integralmente com a averiguação, além de ter instaurado um procedimento interno. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o caso.

De acordo com o depoimento do PM obtido pelo 'G1', ele contou que no dia da operação ele reforçava o policiamento em torno do Alemão quando viu dois carros pararem lado a lado em um sinal de trânsito. Ele achou a ação suspeita. No entanto, em um dos veículos estava Letícia, enquanto no outro estavam outros dois policiais descaracterizados.

Segundo o namorado da vítima, um dos agentes teria colocado o corpo para fora, pela janela, para se identificar mostrando o distintivo, mas em depoimento, o autor dos disparos relatou não ter visto a identificação e que atirou 12 vezes de fuzil, pois achou que eram bandidos. Um dos tiros atingiu o Letícia.