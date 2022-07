Foragido da Justiça é preso na comunidade do Cesar Maia - Divulgação / PMERJ

Publicado 29/07/2022 11:07 | Atualizado 29/07/2022 11:19

Rio - Policiais do 31° BPM (Barra da Tijuca) prenderam, nesta sexta-feira (29), um homem com um mandado de prisão em aberto por roubo na comunidade do Cesar Maia, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.

Segundo a corporação, agentes realizavam patrulhamento na Estrada dos Bandeirantes quando tentaram efetuar abordagem a um veículo. O motorista tentou fugir, mas foi interceptado.

Durante a revista no carro, foram encontrados um carregador de pistola e um coldre. O homem foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Em seguida, ele foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).