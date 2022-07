Carro de PM é alvejado durante tentativa de assalto no Sambódromo, Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Carro de PM é alvejado durante tentativa de assalto no Sambódromo, Centro do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 29/07/2022 10:52

Rio - Um PM sofreu uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (29), na altura do Sambódromo, no Centro do Rio. Ao ser abordado, o policial reagiu a tiros e feriu um dos criminosos, que teve a arma apreendida.

Segundo informações de uma testemunha ouvida pelo DIA, o PM, lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), estacionava o carro na localidade, quando, ao sair do carro, foi abordado por um homem de moto. Houve troca de tiros entre os dois. O carro do agente foi atingido por diversos tiros, mas ele não foi baleado e passa bem.

O militar prestou depoimento na 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado, e liberado em seguida, saindo com uma escolta da Recom.



Baleado, o bandido, que, em informações preliminares, estaria em uma moto roubada, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. Ainda não há informação de seu nome e seu estado de saúde.