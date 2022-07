Bandidos estaria tentando praticar assaltos na Praça do Pomar, na Barra da Tijuca - Reprodução / Google

Publicado 29/07/2022 10:22 | Atualizado 29/07/2022 10:25

Rio - Um tiroteio entre bandidos e policiais do 31° BPM (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) terminou com um suspeito morto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, criminosos tentaram realizar roubos nas proximidades da Praça do Pomar, porém houve reação armada no local e os bandidos deixaram duas motocicletas para trás durante a fuga. Os policiais fizeram um cerco tático e interceptaram o carro do bando na altura da saída 2 da Linha Amarela.

Os bandidos atiraram contra as equipes e houve confronto. Um dos envolvidos foi atingido e não resistiu. Os demais criminosos fugiram a pé. De acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, foram detectados diversos cartuchos de munições deflagradas no interior do automóvel utilizado pelos assaltantes. A área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.