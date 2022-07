Policiais militares estavam a caminho do trabalho e ragiram ao roubo - Reprodução

Publicado 29/07/2022 10:59

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (28), acusado de tentar roubar dois policiais militares em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, os dois agentes estavam a caminho do trabalho quando reagiram a uma tentativa de roubo, no bairro do Barreto. Um bandido foi preso, e o outro conseguiu fugir.

A Polícia Militar não informou para onde o detido foi encaminhado.