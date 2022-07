Polícia acaba com boca de fumo dentro de presídio em São Cristóvão - Foto: Divulgação/ SEAP

Publicado 29/07/2022 17:02

Rio- Uma operação da Polícia Penal, nesta sexta-feira (29), acabou com um esquema de tráfico de drogas que funcionava no Presídio Evaristo de Moraes, conhecido como "Galpão da Quinta", em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na ação, também foram apreendidos 16 telefones celulares.

Cinco dias após assumir a direção da unidade prisional, a policial penal Rosângela Loretti, determinou uma revista no Pavilhão A do Evaristo de Moraes para recolher materiais ilícitos e verificar irregularidades. Durante a fiscalização, os agentes encontraram no banheiro da cela 9, 160 trouxinhas de maconha e 490 papelotes de cocaína, bem como os aparelhos de telefonia celular.

Como o material estava em área comum, não foi possível identificar imediatamente os responsáveis pelos produtos ilícitos, que foram levados para a 17ª Delegacia Policial (São Cristóvão).